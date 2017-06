Cássio comemora 3º jogo sem sofrer gol no Corinthians: ‘Vamos manter essa média’

Após a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Santos, o goleiro Cássio comemorou o bom desempenho da defesa do Corinthians, que chegou ao seu terceiro jogo neste Campeonato Brasileiro sem sofrer gols, algo que tornou uma marca do time montado por Fábio Carille. “A gente vê que mudam as peças, mas nossa consistência continua. Vamos continuar essa média para continuar vencendo e se manter entre os primeiros colocados.”

Neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians só foi vazado na estreia, no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense. Depois, o time venceu o Vitória (1 a 0), o Atlético-GO (1 a 0) e agora o Santos (2 a 0).

Para Cássio, Fábio Carille tem papel fundamental neste bom início de Brasileirão. E o goleiro garantiu que o time não vai se acomodar com os bons resultados. “O Fábio é o mentor de tudo isso, não caiu de paraquedas aqui. Ele e seus auxiliares fazem um grande trabalho. Mas vamos manter os pés no chão.”

O Corinthians volta a campo quarta-feira diante do Vasco, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão. O volante Maycon, com lesão na coxa direita, é dúvida para partida. Camacho, que entrou no segundo tempo diante do Santos, deve ser titular na partida no Rio.