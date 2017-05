Casemiro celebra único título que não tinha pelo Real: ‘Ainda faltava o Espanhol’

O título espanhol conquistado pelo Real Madrid neste domingo, depois da vitória sobre o Málaga por 2 a 0, fora de casa, foi ainda mais especial para o volante Casemiro. Como destacou o brasileiro após o duelo, esse era o único troféu importante que lhe faltava em sua galeria como jogador do clube madrilenho.

Contratado em 2013 e já com 102 partidas pelo Real Madrid, Casemiro conquistou o Mundial de Clubes, a Liga dos Campeões, a Copa do Rei, a Supercopa da Europa e, agora, o Campeonato Espanhol.

“Essa é uma conquista muito importante para o clube e também para mim. Eu já tinha conquistado outros títulos com essa camisa, mas faltava o título espanhol e por isso estou muito feliz. É mais um sonho realizado”, disse o brasileiro. “Nossa equipe lutou muito e provou que o Real Madrid tem um grupo muito forte.”

Apesar da conquista neste domingo, Casemiro ponderou que o time madrilenho não terá muito tempo para comemorar, uma vez que disputará a decisão da Liga dos Campeões, contra a Juventus, no dia 3 de junho, em Cardiff. “Estou no maior clube do mundo e a nossa missão é sempre ganhar todos os títulos possíveis. Hoje vamos comemorar muito, mas amanhã (segunda) já pensaremos no próximo desafio, que é vencer mais uma vez a Liga dos Campeões. Queremos terminar a temporada da maneira mais perfeita possível.”

Com seis gols e oito assistências pela equipe espanhola, Casemiro revelou que espera continuar por muito tempo no clube. “Pretendo continuar por muitos e muitos anos no Real Madrid. Estou feliz na Espanha, eu e minha família adoramos morar aqui. Tenho a consciência de que preciso continuar trabalhando duro, com os pés no chão, tentando evoluir e melhorar a cada treino, a cada jogo. Só assim vou conseguir me manter por muito tempo aqui.”