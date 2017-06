Cartola italiano é preso por ter fotos de crianças nuas

TURIM, 27 JUN (ANSA) – Um dirigente esportivo italiano de 24 anos foi preso nesta terça-feira (27) acusado de portar material de pornografia de cerca de 100 crianças e adolescentes, informou a Procuradoria de Turim.

O homem morava em Cúneo e teria cometido o crime durante os últimos três anos. De acordo com as investigações, ele usava quatro perfis falsos nas redes sociais, fingindo ser uma mulher e pedindo as fotos dos menores de idade nus. Depois de conseguir as imagens, ele ameaçava os jovens dizendo que divulgaria as fotos se eles não enviassem mais imagens.

As investigações começaram há cerca de dois anos, quando um menino de 14 anos, que jogava no clube administrado pelo acusado, informou que uma adolescente o ameaçava por conta de uma foto que ele havia mandado para ela.

Além de ameaçar divulgar as imagens, ele dizia que se os jovens não participassem de uma noite de sexo com “ela e seu namorado”, eles seriam denunciados. No entanto, as vítimas informaram que não houve nenhuma relação física. (ANSA)