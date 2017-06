Carro invade calçada e mata morador de rua em Sorocaba (SP)

Um morador de rua morreu prensado contra a parede por um carro que invadiu a calçada em que ele dormia, na madrugada desta sexta-feira, 16, em Sorocaba, interior de São Paulo. O acidente aconteceu na Avenida Ipanema, no bairro Vila Nova Sorocaba, zona norte da cidade.

Além de atropelar o homem, o veículo derrubou uma parte da parede de uma loja. A vítima chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.

O morador de rua, identificado apenas como Cícero, tinha migrado do Ceará para Sorocaba e fazia “bicos” numa tapeçaria para sobreviver. Ele costumava dormir em calçadas na região.

O motorista do carro, de 21 anos, foi levado com ferimentos para o Hospital Regional, mas já recebeu alta. Até a tarde, ele não tinha sido ouvido pela Polícia Civil, que fez perícia no local do acidente. O rapaz deve responder por homicídio culposo, em que não há intenção de matar. As causas do acidentes serão apuradas durante o inquérito policial.