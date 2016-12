Carrie Fisher, a Princesa Leia de Star Wars, luta pela vida após infarto

A estrela de Hollywood Carrie Fisher luta pela sua vida neste sábado, um dia depois de sofrer um ataque cardíaco grave em um vôo.

A atriz de 60 anos de idade, “Star Wars” estava se preparando para pousar em Los Angeles quando teve uma parada cardíaca. Ela foi reanimada ainda dentro do aeronave.

O infarto de Fisher aconteceu 15 minutos antes do avião, de Londres, pousar no aeroporto de Los Angeles por volta do meio-dia do horário local (20H00 GMT). Ela foi levada ao UCLA Medical Center em uma ambulância.

Seu irmão, Todd Fisher, disse ao The Hollywood Reporter que Fisher estava “fora de perigo”, mas ele negou mais tarde à imprensa que a condição da irmão esteja estável.

Ele disse à revista Variety que sua irmã foi transferida da sala de emergência para a Unidade de Cuidados Intensivos, acrescentando que ela está “recebendo os melhores cuidados que pode receber”.

“Ela é obviamente uma garota muito forte, que sobreviveu a muitas coisas”, acrescentou. “Eu encorajo todos a rezarem por ela.”

Citando testemunhas, o site TMZ afirma que a atriz está com os olhos fechados e parece inconsciente.

O jornal The Los Angeles Times informou que sua condição inicialmente foi considerado crítico e que um passageiro do mesmo voo disse que ela parecia “bastante ansiosa”.

O Departamento de Bombeiros de Los Angeles e a companhia aérea United Airlines não mencionaram o nome da atiz, mas confirmaram que paramédicos socorreram um passageiro assim que a aeronave pousou.

Ela alcançou o estrelato mundial como a guerreira rebelde Princesa Leia na trilogia original “Star Wars”, que tem sido um fenômeno cultural desde a estreia dos filmes de 1977 e 1983.

Vinculada a Hollywood desde muito nova, ela é filha do casamento entre a estrela de cinema Debbie Reynolds, conhecida por seu papel em “Cantando na chuva”, e o cantor Eddie Fisher.

Mas a relação e o lar feliz em Beverly Hills acabaram quando Eddie Fisher deixou Reynolds por sua melhor amiga, a atriz Elizabeth Taylor.