Carne suína: receita cambial de Mato Grosso do Sul cresce 82% em 10 anos

São Paulo, 06 – A receita cambial com as exportações de carne suína de Mato Grosso do Sul aumentou 82% nos últimos dez anos, passando de US$ 12 milhões para, aproximadamente, US$ 22 milhões. O volume embarcado saltou, neste mesmo período, 43%, para 14 mil toneladas. Os dados são do Infoagro, do Departamento de Economia da Federação de Agricultura do Estado (Famasul). “Os números mostram o resultado do esforço dos produtores desse setor na tecnificação. Isso também é evidenciado no fato de o principal produto ser a carne in natura, representando mais de 80% do total exportado”, salienta o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, em nota.

Dos principais destinos da carne suína sul-mato-grossense, o maior volume é embarcado para Hong Kong, com cerca de 5 mil toneladas. Conforme o Boletim Pecuário do Sistema Famasul, de janeiro a maio deste ano, Hong Kong comprou 61,47%, Haiti, 14,84%, e Angola, 13,56% do total comercializado pelo Estado, representando os principais importadores dessa proteína animal.