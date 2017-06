Carlos Alberto de Nóbrega alfineta ex-mulheres ao se declarar para nova namorada

Carlos Alberto de Nóbrega está em estado de graça. Além de completar 30 anos de A Praça É Nossa no SBT, ele vive em plenitude no amor. Namorando a médica Renata Domingues desde setembro do ano passado, o apresentador faz planos de juntar suas escovas de dente novamente.

“A Renata foi um presente que Deus me deu na minha velhice. Moro sozinho há oito anos, e gosto de morar sozinho. Conheci a Renata, que é exatamente o contrário de todas as namoradas que eu já tive na minha vida, e dos meus dois casamentos”, disse durante a coletiva de imprensa dos 30 anos de seu programa. “Ela tem 39 anos, é muito bonita, inteligente. Ela tomou conta. Não quero mais morar sozinho. Casar eu não vou, não tenho mais idade para isso. Mas morar comigo ela vai.”

Nóbrega acabou alfinetando suas ex-mulheres enquanto se declarava à nova namorada. Segundo ele, Renata nunca lhe pediu para aparecer na mídia e tampouco se interessa pelo meio artístico.

“Ela nunca me pediu para fazer a Praça. Nunca pediu para sair numa foto. Ela não liga para o artista, ela gostou de mim.”, disse, aos risos, referindo-se a Andréa Nóbrega e Jacqueline Meirelles, suas ex que tiveram quadros no humorístico do SBT. “Eu a vejo como uma dádiva de Deus. Em vez de tomar calmante, eu tenho a Renata.”