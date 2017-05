Carille revela que Corinthians deve se reforçar para o restante da temporada

O técnico Fábio Carille revelou na noite deste sábado que o Corinthians deve se reforçar para a sequência da temporada. Sem falar no número de reforços, o comandante afirmou que a diretoria está trabalhando para qualificar o elenco alvinegro.

“A diretoria está cuidando de algumas coisas, a gente sabe a dificuldade que é, pode ser que algum desses dias tenha alguma contratação”, explicou o treinador logo após sua equipe tropeçar em casa e não sair do 1 a 1 contra a Chapecoense, na estreia dos times no Campeonato Brasileiro.

O treinador não se deixou abater após o resultado e disse que todos no Corinthians vão continuar trabalhando com o mesmo empenho apresentado até o momento. “Vamos continuar do mesmo jeito. O empenho e organização vão sempre existir. Nossa meta é ficar entre os seis, estar junto ali do grupo da frente, para depois quando restarem umas oito rodadas brigarmos pelo título.”

A negociação mais próxima de se concretizar no Corinthians é a contração do atacante Clayson, apontado como revelação do Campeonato Paulista em premiação realizada pela Federação Paulista de Futebol. Para ceder o jogador de 22 anos, a Ponte Preta já até aceitou receber por empréstimo dois atletas corintianos: Claudinho, que estava no Santo André, e Léo Artur, que disputou o Estadual pelo Audax.

Quem também mostra empolgação com a possível chegada de atletas ao grupo é o meia Jadson: “Ouvi alguns boatos que vão chegar jogadores, e isso vai nos agregar para o restante da temporada”.