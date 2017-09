Carille diz que não pretende poupar jogadores em duelo da Copa Sul-Americana

O Corinthians voltou a vencer na temporada, ao fazer 1 a 0 no Vasco, e agora já mira o foco para duas partidas importantes: na quarta-feira, decide a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Racing, fora de casa, e domingo tem o clássico com o rival São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão. O resultado positivo deste domingo, no Itaquerão, devolveu a tranquilidade ao clube.

Para o técnico Fabio Carille, a ideia é não poupar ninguém para esses duelos, a menos que seja necessário. “Vou colocar aquilo de melhor e decidir junto com o departamento médico. Vi alguns jogadores colocando a mão na perna. Vamos esperar a apresentação na segunda, mas vou colocar o que tiver de melhor. O Corinthians tem que pensar nas duas possibilidades”, avisou.

Carille sabe que o time tem condições de ir longe também na Sul-Americana, assim como está indo no Brasileirão. Apesar dos dez pontos de vantagem no campeonato nacional sobre o vice-líder Grêmio, o treinador prega humildade de seus jogadores e não quer saber de festa antes da hora.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Lembrando que o Grêmio perdeu em casa para Avaí e Chapecoense, nós perdemos aqui para Vitória e Atlético-GO. A gente tem que ter calma. Claro que é uma grande vantagem, mas continuo dizendo: tem muita coisa para acontecer”, concluiu o comandante.