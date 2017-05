Cantor Arlindo Cruz permanece internado no Rio após sofrer AVC hemorrágico

O cantor e compositor Arlindo Cruz, 58 anos, está internado há 49 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. O artista passou mal em casa no dia 17 de março último, quando se preparava para seguir para São Paulo, onde cumpriria uma agenda de shows.Os médicos ainda não podem informar se ele ficará com sequelas.

O sambista foi levado às pressas para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) da Barra da Tijuca, onde foi constatado que havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. De lá, foi transferido para a Casa de Saúde São José.

No hospital, o músico passou por uma cirurgia de instalação de um cateter cerebral, com o objetivo de monitorar sua pressão intracraniana. Arlindo Cruz foi submetido também a uma traqueostomia para facilitar a respiração através da garganta.

Em nota, o hospital informou hoje (4) que estado de saúde do paciente é considerado estável e ele continua em processo de recuperação neurológica. De acordo com a equipe médica, sua evolução ocorre de forma gradual e ainda não é possível afirmar se o cantor ficará com sequelas. Os médicos informam ainda que estão avaliando a possibilidade de transferir o cantor para a unidade semi-intensiva.