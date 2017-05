Campeão português, Benfica vence final e também fatura a Copa de Portugal

O Benfica fechou com chave de ouro a sua temporada ao vencer o Vitória de Guimarães por 2 a 1, neste domingo, em Lisboa, e conquistar o título da Copa de Portugal. Assim, o clube ergueu mais uma taça de expressão depois de também ter faturado neste ciclo 2016/2017 do futebol europeu o Campeonato Português.

O triunfo foi garantido com dois gols marcados no segundo tempo. Primeiro aos 3 minutos com o mexicano Raúl Jiménez, que comemorou colocando no rosto uma máscara de um lutador de seu país, em um tipo de celebração comum em seu país.

Logo depois, aos 6 minutos, Salvio ampliou para 2 a 0 e deixou o Benfica ainda mais perto da taça. O atacante brasileiro Jonas quase fez o terceiro ao acertar um chute na trave, quando o Vitória de Guimarães ainda alimentava o sonho de buscar o empate.

E o gol de Bongani Zunga, aos 34 minutos desta etapa final, aumentou ainda mais a esperança da equipe, mas o campeão nacional segurou o resultado de 2 a 1 para garantir mais um troféu nesta temporada europeia.

Esse foi o 26º título da Copa de Portugal conquistado pelo tradicional clube português, que pela 11ª vez conquista os dois principais torneios em disputa no país em uma mesma temporada. Antes disso, o Vitória de Guimarães chegou a superar o Benfica na final da edição de 2013 da competição.