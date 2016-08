Campeã em Florianópolis, romena Begu sobe seis posições no ranking da WTA

O título do WTA de Florianópolis rendeu importantes posições no ranking mundial à romena Irina-Camelia Begu. Na atualização divulgada nesta segunda-feira, a tenista de 25 anos subiu seis posições, alcançou o Top 30 e chegou à 25.ª colocação, com 1.865 pontos.

A boa subida no ranking da WTA serviu, em parte, para amenizar a decepção de sua participação na Olimpíada. Logo na primeira rodada, em duelo disputado no domingo, a romena foi eliminada pela japonesa Nao Hibino, adversária que ela tinha superado nas quartas de final do WTA de Florianópolis. Como também já havia caído nas duplas, Begu está fora do Rio-2016.

Já no Top 20 ocorreram poucas mudanças na lista da WTA – as principais tenistas estavam concentradas na Olimpíada e não disputaram torneios. A norte-americana Serena Williams, assim, segue na liderança do ranking, seguida pela alemã Angelique Kerber e pela romena Simona Halep.

A única alteração veio com a pequena ascensão de Samantha Stosur. Após a checa Karolina Pliskova cair de 2.540 pontos para 2.340, a australiana ultrapassou a adversária e subiu da 18.ª para a 17.ª colocação.

Entre as brasileiras, por sua vez, Teliana Pereira segue sem conseguir reverter o mau momento na temporada. Eliminada na primeira rodada do WTA de Florianópolis, ela caiu da 135.ª posição para a 139.ª, com 423 pontos. A brasileira também perdeu na estreia da Olimpíada do Rio, tanto em simples como em duplas.

A boa notícia entre as tenistas brasileiras veio com Paula Gonçalves. Depois de avançar à segunda rodada em Florianópolis, ela chegou aos 350 pontos e subiu da 177.ª colocação para a 162.ª posição, com 350 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1ª – Serena Williams (EUA), 8.300 pontos

2ª – Angelique Kerber (ALE), 6.380

3ª – Simona Halep (ROM), 5.970

4ª – Garbiñe Muguruza (ESP), 5.481

5ª – Agnieszka Radwanska (POL), 5.340

6ª – Venus Williams (EUA), 4.010

7ª – Victoria Azarenka (BLR), 3.761

8ª – Roberta Vinci (ITA), 3.550

9ª – Madison Keys (EUA), 3.401

10ª – Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.060

11ª – Dominika Cibulkova (ESQ), 3.015

12ª – Carla Suárez Navarro (ESP), 3.010

13ª – Johanna Konta (GBR), 2.940

14ª – Petra Kvitova (RCH), 2.920

15ª – Timea Bacsinszky (SUI), 2.609

16ª – Belinda Bencic (SUI), 2.605

17ª – Samantha Stosur (AUS), 2.370

18ª – Karolina Pliskova (RCH), 2.340

19ª – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.280

20ª – Elina Svitolina (UCR), 2.146

139ª – Teliana Pereira (BRA), 423

162ª – Paula Gonçalves (BRA), 350