Campeã em Birmingham, Kvitova sobe 4 posições e se reaproxima do Top 10

Campeã em Birmingham no fim de semana, a tenista checa Petra Kvitova subiu quatro posições no ranking atualizado nesta segunda-feira e voltou a se aproximar do Top 10 da WTA. A ex-número dois do mundo se sagrou campeã na Inglaterra em seu segundo torneio na temporada, após ficar afastada por quase cinco meses do circuito.

Kvitova fez seu retorno em Roland Garros, quando caiu na segunda rodada. Ela voltara às competições depois de ser esfaqueada em sua casa, em dezembro, por um assaltante. A tenista sofrera lesões nas mãos que quase impossibilitaram seu retorno ao tênis profissional. Porém, se recuperou bem e já foi campeã em Birmingham.

Foi seu primeiro torneio na grama neste ano, em preparação para Wimbledon, onde já tem dois títulos. Os pontos somados na semana passada permitiram um salto de quatro posições no ranking. Agora ela figura no 12º lugar, com boas chances de entrar novamente no Top 10 após Wimbledon.

Depois do título, ela anunciou que não competirá em Eastbourne nesta semana, em razão de = uma lesão abdominal. Kvitova não revelou detalhes sobre o problema físico e evitou confirmar sua presença no Grand Slam que terá início no dia 3 de julho.

TOP 10 – A lista das dez melhores tenistas da atualidade sofreu três alterações nesta segunda. Mesmo sem competir na semana passada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki ganhou duas colocações, ocupando agora a 6ª posição. O mesmo aconteceu com a russa Svetlana Kuznetsova, galgando um posto: agora é a 8ª colocada.

Elas subiram no ranking graças à queda da eslovaca Dominika Cibulkova. Eliminada na estreia nas duas últimas competições que disputou, ela perdeu três lugares na lista. Está em 9º lugar.

A liderança segue com a alemã Angelique Kerber, com apenas 115 pontos de vantagem sobre a romena Simona Halep. A checa Karolina Pliskova vem em terceiro lugar, à frente da norte-americana Serena Williams, ainda sem jogar, por conta de gravidez. A ucraniana Elina Svitolina completa o Top 5.

A lista das 10 melhores tem ainda a britânica Johanna Konta em sétimo lugar e a polonesa Agnieszka Radwanska, em 10º.

Muito distante do Top 10, a bielo-russa Victoria Azarenka voltou a somar pontos no ranking nesta segunda. Afastada por mais de um ano para dar a luz ao seu primeiro filho, ela fez seu retorno em Maiorca, na semana passada. E, com os pontos obtidos em apenas uma vitória, alcançou o 678º posto. Ela chegou a ficar três semanas sem pontuação na lista.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição, aparecendo agora na 96ª colocação. É a única tenista do País dentro do Top 100. Depois dela vem Teliana Pereira, somente na 304ª posição. Paula Gonçalves está na 307ª.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º – Angelique Kerber (ALE), 6.965 pontos

2.º – Simona Halep (ROM), 6.850

3.º – Karolina Pliskova (RCH), 6.386

4.º – Serena Williams (EUA), 4.810

5.º – Elina Svitolina (UCR), 4.765

6.º – Caroline Wozniacki (DIN), 4.345

7.º – Johanna Konta (ING), 4.325

8.º – Svetlana Kuznetzova (RUS), 4.310

9.º – Dominika Cibulkova (ESL), 4.010

10.º – Agnieszka Radwanska (POL), 3.985

11.º – Venus Williams (EUA), 3.941

12.º – Petra Kvitova (RCH), 3.135

13.º – Kristina Mladenovic (FRA), 3.095

14.º – Jelena Ostapenko (LET), 3.080

15.º – Garbiñe Muguruza (ESP), 3.060

16.º – Elena Vesnina (RUS), 2.777

17.º – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.580

18.º – Madison Keys (EUA), 2.523

19.º – Anastasija Sevastova (LET), 2.325

20.º – Timea Bacsinszky (SUI), 1.873

96.º – Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 675

304.º – Teliana Pereira (BRASIL), 145

307.º – Paula Gonçalves (BRASIL), 144