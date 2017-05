Caminhão de lixo desgovernado mata coletor e fere 5 em Votorantim, SP

Um caminhão de coleta de lixo ficou desgovernado e tombou sobre um grupo de coletores, na noite de sexta-feira, 12, em Votorantim, interior de São Paulo. Um trabalhador morreu e outros cinco ficaram feridos, dois deles em estado grave. O acidente aconteceu na avenida Reverendo José Manoel da Conceição, região central da cidade. O veículo e os coletores são de uma empresa que assinou contrato emergencial com a prefeitura para realizar a coleta do lixo que ficou acumulado no município, em razão de uma greve dos coletores.

O contrato é de 60 dias e a empresa Sanepav começou a operar na cidade no início deste mês O caminhão descia pela avenida Luís do Patrocino Fernandes, que tem um forte declive, quando ficou desgovernado. Na rotatória dessa avenida com a Reverendo, o veículo tombou lateralmente, capotou e acabou parando em pé. Os quatro coletores que eram levados na parte traseira do caminhão foram arremessados ao solo e atropelados pelo próprio veículo. O motorista e um trabalhador que estavam na cabine também se feriram.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas. Um coletor, com ferimentos leves, foi levado para o Pronto Atendimento de Votorantim e liberado após o atendimento. Outros cinco foram encaminhados para o Hospital Regional de Sorocaba. Um deles, Kaique Silva Moraes, de 18 anos, morreu em decorrência de múltiplo traumatismo. Ele deixou esposa e um filho. Duas vítimas continuavam internadas na manhã deste sábado (13).

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. O caminhão foi recolhido para perícia. Imagens de câmeras instaladas na região serão analisadas. A prefeitura informou que vai acompanhar a investigação da polícia e também abrirá procedimento de apuração. A reportagem não conseguiu localizar representantes da Sanepav nos telefones disponíveis no site da empresa.