Câmara deu bom exemplo ao cassar Cunha, diz OAB

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, comemorou há pouco a cassação do ex-presidente da Câmara e agora ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Em nota, Lamachia disse que a Câmara deu um bom exemplo ao decidir pela cassação peemedebista.

“Aqueles que são eleitos para representar o povo precisam ser exemplo. Ao condenar Eduardo Cunha, os deputados mostram que o erro e o mal feito não compensam”, diz trecho da nota.

No texto, o presidente da OAB disse que, ao iniciar sua gestão, solicitou o afastamento de Cunha do cargo por entender que o peemedebista atuava para atrapalhar o andamento dos trabalhos do Conselho de Ética. “A Câmara retomou seus trabalhos de forma desobstruída após Cunha ser afastado pelo STF. E, agora, mostra o desfecho cabível para a situação, aplicando a pena de perda do mandato”.