Cachorro abandonado em aeroporto comove Las Vegas

Um cachorro de apenas três meses foi abandonado no aeroporto internacional de Las Vegas com uma triste nota e comoveu a cidade norte-americana. O pet, que é da raça chihuahua miniatura, foi encontrado em um banheiro do aeroporto por um turista, que tirou uma foto da nota e levou o cachorro até um abrigo para animais.

A nota, deixada por alguém que estava em um relacionamento abusivo, dizia o seguinte: “Oi! Eu sou o Chewy! Minha dona estava em um relacionamento abusivo e não conseguiu embarcar comigo. Ela não queria mesmo me deixar aqui, mas ela não tinha outra opção. Meu ex-namorado chutou meu cachorro na cabeça enquanto estávamos brigando e o deixou com um galo enorme na cabeça. Ele provavelmente precisa de um veterinário. Eu amo muito o Chewy, por favor cuidem dele e o amem”.

O abrigo que o pegou, o Connor & Millie’s Dog Rescue, compartilhou a história de Chewy no Facebook, e ele logo se tornou atração na cidade. Centenas de pessoas se disponibilizaram a adotá-lo, o que fez com que o abrigo fizesse uma pausa nos pedidos de adoção.

“Lembrem-se que existem milhares de Chewy por aí esperando uma nova casa, mesmo que você não fique com ele, dê uma olhada em outros cachorros nos abrigos”, publicou.