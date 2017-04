Buffarini faz primeiro treino no gramado após sofrer lesão muscular no São Paulo

O lateral-direito Buffarini deu neste sábado mais um passo para retornar ao time do São Paulo. O jogador fez o primeiro trabalho no gramado desde quando lesionou o músculo adutor da perna esquerda. O argentino se machucou no duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, no estádio do Morumbi, na capital paulista, no último dia 13.

De lá para cá, ficou fora dos últimos três jogos. Buffarini ainda não se juntou ao restante do elenco e apenas correu no campo sob supervisão dos fisioterapeutas. Com o restante dos jogadores, o técnico Rogério Ceni priorizou o trabalho de aprimorar jogadas de finalização.

Na primeira parte, Rogério Ceni começava as jogadas pelo meio e acionava os volantes, que acionavam os armadores pelas pontas. Então, os meias cruzavam para os atacantes. Os atletas do setor defensivo fizeram um trabalho separado. Depois, o treinador comandou um trabalho tático com todo o elenco. Por fim, uma nova atividade de finalizações e exercícios de alongamento encerraram os ajustes deste final de semana.

O São Paulo volta a campo apenas em 11 de maio, quando enfrentará o Defensa y Justicia, da Argentina, no estádio do Morumbi, no duelo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana – o jogo de ida terminou no empate sem gols, em Buenos Aires. Na sequência, no dia 14, visitará o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro.