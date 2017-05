Brexit obrigará mudança no acordo de paz da Irlanda do Norte, diz Blair

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair disse nesta sexta-feira que o Brexit obrigará a modificar o Acordo de Paz de Sexta-Feira Santa de 1998 que colocou fim ao conflito da província britânica da Irlanda do Norte.

“O Acordo de Sexta-Feira Santa ou de Belfast foi formulado sob o pressuposto de que ambos os países (Irlanda e Reino Unido) eram parte da União Europeia”, disse Blair em um congresso do Partido Popular Europeu em County Wicklow, na Irlanda.

“Consequentemente, a linguagem exigirá emendas”, acrescentou.

A saída britânica da UE pode ter um impacto particular na Irlanda, que compartilha a fronteira terrestre com o Reino Unido, concretamente com a Irlanda do Norte, a província que foi palco de um conflito sectário entre leais a Dublin e a Londres.

A Irlanda teme que o retorno dos controles fronteiriços coloque em risco a precária harmonia na Irlanda do Norte e favoreça o retorno do conflito que deixou 3.500 mortos.

Blair, um dos arquitetos do acordo de paz, disse que é preciso evitar o retorno de uma fronteira rígida, embora “será inevitável que ocorram perturbações e, de fato, já estão ocorrendo”.