Braskem arquiva formulário 20-F na SEC

A Braskem informou que arquivou o formulário 20-F referente ao balanço financeiro de 2016 na U.S. Securities Exchange Comission (SEC). Com o arquivamento, a empresa fica em dia com o órgão regulador americano.

O primeiro prazo para o envio do 20-F referente ao ano de 2016, com auditoria, foi o mês de abril, com extensão automática de 15 dias, isto é, até 17 de maio. Após esse prazo, a New York Stock Exchange (NYSE) deu mais seis meses de prazo, até novembro.

A petroquímica divulgou o balanço auditado pela KPMG com dados de 2016 em meados de agosto. A empresa reportou um prejuízo de R$ 729 milhões no ano passado, ante lucro de R$ 2,760 bilhões de 2015.

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 11,507 bilhões, com avanço foi de 23% ante o ano anterior. A margem Ebitda ficou em 24,1%.

A receita líquida de vendas totalizou R$ 47,664 bilhões em 2016, o que representa uma expansão de 2% ante 2015.

O atraso no balanço auditado referente a 2016, segundo a empresa, ocorreu porque a avaliação dos auditores precisou passar não apenas pelos aspectos operacionais e financeiros, mas também por análises de processos de controles internos. Essa exigência estava relacionada com o acordo global fechado com autoridades.

Ao longo do ano, o presidente da petroquímica, Fernando Musa, explicou que o processo de investigação, no âmbito da Operação Lava Jato, ocorreu sob sigilo, e os auditores tiveram acesso somente em 21 de dezembro, quando foi firmado o Acordo Global da companhia com Brasil, Estados Unidos e Suíça.

O Acordo Global envolve o pagamento de multas de US$ 957 milhões, equivalentes a R$ 3,1 bilhões, e já foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos e Suíça.