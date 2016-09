Brasil vence Alemanha no voleibol sentado masculino

Precisando da vitória para carimbar a classificação para as semifinais, a seleção brasileira masculina de voleibol sentado iniciou hoje (13) o jogo contra a Alemanha demonstrando ansiedade e perdeu o primeiro set por 26 a 24. A partir do segundo set, no entanto, os vice-campeões mundiais tomaram as rédeas do jogo, venceram três sets seguidos e conquistaram a vitória.

Assim com no primeiro, o segundo set foi disputado ponto a ponto do início ao fim. Os dois times se revezaram na frente do placar até o ponto 23, com os alemães a frente. Os brasileiros conseguiram o empate e conquistaram os dois pontos seguintes para fechar em 25 a 23, em 29 minutos.

A partir do terceiro set a seleção brasileira conseguiu impor seu jogo e teve mais facilidade para fechar, por 25 a 18, em 26 minutos. O quarto set foi ainda mais tranquilo. Em 24 minutos, o time do Brasil abriu larga vantagem e fechou o set em 25 a 12 e a partida em 3 a 1.

Agora, os brasileiros esperam a definição do grupo B para conhecer o adversário nas semifinais, na próxima sexta-feira (16), às 20h30. No grupo B, o Irã, que joga contra a Ucrânia amanhã, lidera com dois pontos, seguido da Bósnia-Herzegovina e dos ucrânianos, com um ponto cada. Os chineses, que ainda não venceram, não tem pontos e jogam a última rodada contra os bósnios.