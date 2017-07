Brasil tem ótimo aproveitamento no 1º dia em etapa da Suíça no vôlei de praia

O vôlei de praia do Brasil teve um ótimo aproveitamento nesta quarta-feira no primeiro dia de disputa das fases de grupo, tanto no masculino quanto no feminino, do Major de Gstaad, na Suíça, uma etapa cinco estrelas do Circuito Mundial. Entre os homens foram quatro jogos e quatro vitórias. Já entre as mulheres, não foi 100%, mas em 10 partidas foram oito triunfos brasileiros.

Álvaro Filho e Saymon foram os primeiros representantes do Brasil a entrarem em quadra. Eles superaram os suíços Jonas Kissling e Alexei Strasser por 2 sets a 0 (21/17 e 21/12), em 34 minutos, pelo Grupo A. Evandro e André Stein também garantiram triunfo ao superarem os australianos McHugh e Schumann por 2 a 0 (21/15 e 21/14), em 36 minutos, pelo Grupo F.

Os medalhistas de ouro olímpicos Alison e Bruno Schmidt, bronze na etapa passada na Croácia, enfrentaram e venceram os canadenses Grant O’Gorman e Michael Plantinga por 2 sets a 0 (21/17 e 21/17). Campeões no último domingo, quando saíram do “country quota” para o título, Pedro Solberg e Guto também começaram bem a fase de grupos. Venceram os suíços Mirco Gerson e Michiel Zandbergen por 2 a 0 (21/19 e 21/12). Agora são 12 vitórias seguidas no Circuito Mundial.

Na chave feminina, Ágatha/Duda, Elize Maia/Taiana, Fernanda/Bárbara Seixas e Larissa/Talita venceram os dois jogos que disputaram e estão invictas no torneio. Juliana e Carol Horta foram superadas, mas seguem com chances de classificação à fase eliminatória.

Larissa e Talita começaram o dia vencendo as suíças Laura Caluori e Elena Steinemann por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Horas depois, nova vitória, desta vez contra as holandesas Madelein Meppelink e Sophie van Gestel: 2 a 1 (16/21, 21/12 e 15/11), em 35 minutos. Elas lideram o Grupo B.

Ágatha e Duda também venceram duas vezes na estreia em Gstaad. Primeiro superaram as italianas Marta Menegatti e Rebecca Perry por 2 sets a 0 (21/19 e 21/15). A segunda vitória foi contra as ucranianas Davidova e Shchypkova também em sets diretos (21/19 e 21/14), pelo Grupo C.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas também tiveram dois triunfos na abertura da fase de grupos. As primeiras vítimas do dia foram as holandesas Sinnema e Stubbe, superadas por 2 sets a 0 (21/10 e 23/21). O segundo duelo foi contra o time norte-americano formado pela tricampeã olímpica Kerri Walsh e sua nova parceira, Nicole Branagh. As brasileiras venceram por 2 a 1 (21/18, 21/23 e 15/11).

Elize Maia e Taiana também tiveram duas vitórias no Grupo A, superando na estreia as finlandesas Taru Lahti e Riikka Lehtonen por 2 sets a 1 (21/14, 20/22 e 17/15). O segundo triunfo foi sobre as donas da casa, as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli, também no tie-break – com parciais de 15/21, 21/17 e 15/12.

A única dupla que não conseguiu vencer nesta quarta-feira foi a formada por Juliana e Carolina Horta. Elas acabaram superadas pelas canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 0 (21/13 e 21/17) e pelas norte-americanas Kelly Claes e Sara Hughes também por 2 a 0 (21/14 e 21/19).