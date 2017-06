Brasil fecha preparação para o Grand Prix com vitória em amistoso sobre a Polônia

Agora é para valer! Nesta quinta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a sua preparação para o Grand Prix, a principal competição oficial na temporada de 2017, com mais uma vitória na série de amistosos contra a Polônia. Foram 3 sets a 0 – com parciais de 25/21, 25/11 e 25/23 -, em duelo realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na última terça, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães haviam vencido pelo mesmo placar, em Belo Horizonte.

Antes dos triunfos contra as polonesas, a temporada da seleção brasileira começou com duas vitórias em amistosos na região Norte – em Manaus e em Belém – sobre a República Dominicana e depois veio o título do Torneio de Montreux, na Suíça.

A primeira etapa do Grand Prix será disputada de 7 a 9 de julho, em Ancara, na Turquia, e o Brasil terá como adversários a Bélgica, a Sérvia e a Turquia. A estreia das brasileiras será contra as belgas, no dia 7, às 13h30 (de Brasília).

Nesta quinta-feira, a Polônia fez um primeiro e terceiro sets equilibrados, mas não conseguiu superar o Brasil. Na última parcial, a seleção brasileira quase se complicou. Vencia por 23 a 16 e estava perto de fechar a partida. Mas permitiu a reação polonesa, que chegou a diminuir o placar para 24 a 23. Aí um ataque de Natália, explorando o bloqueio, foi o suficiente para definir a vitória.

“Sabemos da qualidade do time delas e que precisaríamos pressionar o tempo inteiro. Demos um pouco mole e depois pressionamos. Os testes valem para isso, estamos em um momento de conhecer o nosso time e todo o jogo é válido para isso”, disse a ponteira Rosamaria, logo após o jogo, em entrevista ao canal SporTV.

A equipe para os amistosos contra a Polônia foi composta pelas levantadoras Roberta, Naiane e Macris; as opostas Tandara, Monique, Fernanda Tomé e Edinara; as ponteiras Natália, Rosamaria, Drussyla e Amanda; as centrais Carol, Adenízia, Bia e Mara; e as líberos Suelen e Gabi.