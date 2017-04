Brasil encerra Pan-Americano de judô no Panamá com 12 medalhas no individual

A seleção brasileira de judô conquistou neste sábado seis medalhas, três de ouro e três de bronze, no Pan-Americano da modalidade que acontece na Cidade do Panamá. Com isso, o país fechou a participação na competição individual com 12 pódios no total.

Eduardo Yudi Santos (81kg), Samanta Soares (78kg) e Beatriz Souza (+78kg) foram campeões em suas categorias. Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Ruan Isquierdo (+100kg) conquistaram o bronze. Gustavo Assis (90kg) e Millena Silva (70kg) também lutaram neste sábado, mas caíram na primeira rodada. Neste domingo, os brasileiros voltarão ao tatame panamenho para as disputas por equipe.

O Brasil começou a disputa na última sexta-feira e também obteve seis pódios, mas foram três ouros, duas pratas e um bronze. Jéssica Pereira (52kg), Eric Takabatake (60kg) e Eduardo Katsuhiro (73kg) foram campeões. Yanka Pascoalino (63kg) e Daniel Cargnin (66kg) ficaram com a prata. E Stefannie Koyama (48kg), terminou com o bronze.

A principal decepção na sexta-feira foi a campeã olímpica Rafaela Silva. No peso leve (57kg), ela fez luta dura contra a cubana Anailys Dorvigny na primeira rodada, mas foi punida três vezes e acabou eliminada da competição. No mesmo peso, Tamires Crude caiu nas quartas de final.

No meio-leve, além de Jéssica, que chegou à final, o Brasil foi representado também por Eleudis Valentim, que caiu na estreia. No peso leve masculino (73kg), Lincoln Neves estreou com vitória sobre Sergio Matey (IJF), mas caiu nas oitavas de final.