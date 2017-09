Brasil de Pelotas supera o CRB e se distancia da zona de rebaixamento

Em tarde inspirada de Misael e Rafinha, o Brasil de Pelotas respirou na briga contra o rebaixamento ao vencer o CRB neste sábado, por 2 a 0, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante deu as duas assistências para os gols marcados por Rafinha.

Reabilitado da derrota para o Náutico, por 1 a 0, na última rodada, o Brasil-RS chegou aos 33 pontos e se distanciou da zona de descenso, subindo para o meio da tabela. Já o CRB, que perdeu a segunda consecutiva, tem um ponto a menos.

O primeiro tempo foi dominado pelo Brasil de Pelotas. Como o gramado tinha algumas poças d’água por conta da chuva, os principais lances de perigo foram pelo alto. Aos 27 minutos, Misael aproveitou falha de Gabriel e cruzou para Rafinha abrir o placar de cabeça.

Atrás no placar, o CRB voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e só não empatou porque Marcelo Pitol fez duas grandes defesas em finalizações de Neto Baiano e Tony. Aos poucos, o Brasil-RS neutralizou as jogadas do time alagoano e ainda ampliou aos 47 minutos, mais uma vez com Rafinha. Logo depois, o zagueiro Gabriel foi expulso.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 25.ª rodada. O Brasil-RS enfrenta o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, enquanto o CRB recebe o Criciúma, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 2 X 0 CRB

BRASIL-RS – Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; Leandro Leite (Itaqui), João Afonso e Marcinho (Elias); Rafinha, Cassiano e Misael. Técnico: Clemer.

CRB – Edson Kölln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego; Adriano, Yuri (Pablo), Tony (Danilo Pires) e Chico; Marion (Erick Salles) e Neto Baiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS – Rafinha, aos 27 do primeiro e aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Pablo dos Santos Alves (PB).

CARTÕES AMARELOS – Leandro Leite, João Afonso, Elias e Marcelo Pitol (Brasil); Gabriel e Flávio Boaventura (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Gabriel (CRB).

RENDA – R$ 22.160,00.

PÚBLICO Não disponível.

LOCAL – Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).