Brasil de Pelotas faz 3 a 0 no Vila Nova e se reabilita na Série B

Após uma sequência de duas derrotas e muita pressão da torcida, o Brasil de Pelotas voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time gaúcho derrotou o Vila Nova, de Goiás, por 3 a 0, em jogo válido pela oitava rodada, no estádio Bento Freitas, com dois gols de Lincom e um de Rafinha.

Com o resultado, o time gaúcho conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento e chegou aos 11 pontos, ganhando novo fôlego na segunda metade da tabela. O Vila Nova, mesmo com a derrota, segue no G4, com 14 pontos, na terceira posição.

Com a necessidade de reconquistar a confiança da torcida após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Luverdense na rodada passada, o Brasil de Pelotas fez valer o mando de campo e pressionou bastante desde os primeiros minutos do jogo, forçando a presença no campo de defesa adversário.

O time da casa até conseguia criar jogadas ofensivas, mas pecava nas finalizações. O Vila Nova, por sua vez, sentiu bastante dificuldade quando tinha a bola nos pés e foram raros os momentos de perigo no ataque. As chances claras foram escassas para os dois lados, mas aos 42 minutos o time gaúcho finamente abriu o placar. Itaqui roubou a bola e tocou para Lincom fazer o gol.

No retorno para o segundo tempo, o jogo ficou bastante complicado para o Vila Nova. Além da desvantagem no marcador, o time viu o lateral-direito Maguinho ser expulso com apenas um minuto de bola rolando. Desta forma, jogou toda a etapa complementar com um homem a menos.

A expulsão facilitou as coisas para a equipe gaúcha, que passou a dominar o jogo e viu os adversários cansarem rapidamente. Com isso, aos 26 minutos, o zagueiro Evaldo apareceu no ataque e deu um passe digno de camisa 10 para Lincom marcar outro gol, dessa vez de cobertura. Ainda deu tempo de Rafinha fazer o terceiro, aos 45 minutos, em bela cobrança de falta.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para disputar a nona rodada. O Brasil vai a Caxias do Sul (RS) enfrentar o Juventude, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, enquanto o Vila Nova recebe o Ceará em Goiânia (GO), no Serra Dourada, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 3 x 0 VILA NOVA

BRASIL DE PELOTAS – Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, João Afonso e Rafinha; Bruno Lopes (Nem), Lincom (Gustavo Papa) e Elias (Marcinho). Técnico: Rogério Zimmermann.

VILA NOVA – Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Mattos e Gastón Filgueira; Geovane, PH, Alípio e Alan Mineiro (Vinícius); Mateus Anderson (Jajá)e Marcos Paulo (Fernando Medeiros. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Lincom, aos 42 minutos do primeiro tempo e aos 26 do segundo; Rafinha, aos 45 do segundo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS – Marcinho (Brasil de Pelotas); Brunão e Maguinho (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO – Maguinho (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS).