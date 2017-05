Brasil começa a importar energia do Uruguai

O Brasil vai começar a importar energia do Uruguai a partir deste mês. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) informou hoje (3) que na primeira semana de maio está prevista a importação de cerca de 50 megawatts médios pela conversora de Rivera, na fronteira com o Brasil.

A quantidade de energia que pode ser importada do Uruguai será avaliada a cada semana, de acordo com a necessidade e o preço do produto no país vizinho.

Segundo a ministra de Indústria do Uruguai, Carolina Cosse, a partir do próximo dia 11, a energia será transferida por meio de uma estação que a empresa estatal uruguaia de energia, UTE, tem na cidade de Melo, capital do departamento (estado) de Cerro Largo, também na fronteira.

O comitê informou que o risco de déficit de energia em 2017 é igual a 0,7% para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste e de zero para o Nordeste.

A troca de energia com países vizinhos é feita de forma rotineira. O Brasil também tem acordos com a Argentina para a compra e venda de energia.