Brasil bate Alemanha na final e é campeão do Torneio de Montreux de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou neste domingo o título do Torneio de Montreux, na Suíça. A equipe de José Roberto Guimarães passou na decisão pela Alemanha, sem maiores dificuldades, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/18, e faturou o troféu da competição pela sétima vez, igualando as campanhas de 1994, 1995, 2005, 2006, 2009 e 2013.

A conquista coroa o trabalho de renovação implantado por Zé Roberto a partir da última Olimpíada, no Rio, e visando os Jogos de 2020, em Tóquio. Afinal, ao longo de sua campanha na Suíça, o Brasil passou por alguns de seus rivais mais tradicionais.

Para chegar à decisão, a seleção derrotou Polônia, Tailândia e China. O time asiático, aliás, é o atual campeão olímpico e bateu, no Rio, o próprio Brasil nas quartas de final.

Neste domingo, a seleção teve pela frente novamente a Alemanha, única equipe pela qual havia sido derrotada em Montreux. Mas ao contrário da queda por 3 sets a 2 na estreia, as comandadas de Zé Roberto tomaram conta da partida decisiva para vencer com autoridade.

O bloqueio brasileiro fez a diferença na final. A seleção conseguiu 14 pontos neste fundamento, contra apenas cinco da Alemanha. Somente Adenizia foi responsável por cinco destes pontos. O time de Zé Roberto ainda anotou 39 pontos de ataque, três de saque e 19 em erros adversários.

A maior pontuadora brasileira foi Rosamaria, com 15, sendo três aces. Adenizia contribuiu com dez, enquanto Natália anotou 12. Pela Alemanha, destaque para Louisa Lippmann, com 15.