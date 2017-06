Brasil atropela, dá troco na Bulgária e abre bem a 3ª semana da Liga Mundial

Depois de ter sido derrotada pela Bulgária no fechamento da segunda semana de disputas da Liga Mundial, na casa da rival, no último domingo, a seleção brasileira masculina de vôlei deu o troco da adversária com uma vitória arrasadora por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/22, nesta sexta-feira, em Córdoba, na Argentina, na sua estreia na terceira jornada de disputas da competição.

Com o triunfo, o Brasil passou a acumular cinco vitórias e duas derrotas em sete jogos disputados no torneio, no qual voltará a atuar neste sábado, contra a anfitriã Argentina, às 19h10 (de Brasília), novamente no ginásio Orfeo Superdomo.

Reforçada pelos experientes Raphael, Wallace e Lipe, que ficaram fora dos seis primeiros duelos do time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto nesta Liga Mundial, a seleção brasileira chegou aos 16 pontos e assumiu a segunda posição provisória na classificação geral, ficando atrás apenas da líder França, que tem 19.

A Sérvia, que tem 15 pontos e figurava na vice-liderança, enfrenta a Argentina ainda na noite desta sexta e terá a chance de retomar o segundo posto da tabela nesta rodada, na qual horas mais cedo a Itália, atual vice-campeã olímpica, encerrou a invencibilidade dos franceses com uma vitória por 3 sets a 2. Com isso, os italianos alcançaram apenas o seu segundo triunfo em sete partidas neste péssimo início de Liga Mundial para a grande tradição do país na competição e na modalidade.

WALLACE ESTREIA COM TUDO – Finalmente podendo contar com força total à disposição depois de ter caído por 3 a 1 diante da Bulgária no último domingo, o Brasil atropelou a adversária principalmente nos dois primeiros sets do confronto, antes de uma terceira parcial mais equilibrada.

Renan levou a quadra o time que pode ser considerado o titular do Brasil hoje, com

Bruno, Wallace, Maurício Borges, Maurício Souza, Lucão e Lucarelli, além do líbero Thales, novo herdeiro da posição de Serginho, recém-aposentado da seleção.

E Wallace estreou com tudo nesta Liga Mundial ao terminar o duelo desta sexta como maior pontuador do jogo contra a Bulgária, com 15 acertos, enquanto Lucão e Lucarelli foram os outros dois principais destaques ofensivos do time nacional, respectivamente com 11 e 10 pontos.

Vale ressaltar, porém, que a Bulgária optou por poupar alguns dos seus principais jogadores nos dois primeiros sets e só entrou em quadra com seu time considerado titular na terceira parcial, na qual colocou para jogar Sokolov, Penchev e Nikolov.

Principal astro do time adversário, Sokolov computou apenas três pontos na equipe que teve como maior destaque na parte ofensiva Jani Jeliazkov, com 11 acertos, enquanto Todor Skrimov e Teodor Todorov contabilizaram sete pontos cada um.

Após encarar a Argentina neste sábado, o Brasil terá a Sérvia como adversária no domingo, às 16h10 (de Brasília), em Córdoba, em seu último duelo antes da fase final da Liga Mundial, na qual o time nacional já está garantido como país-sede da disputa que ocorrerá na Arena da Baixada, em Curitiba, entre os dias 4 e 8 de julho.

Maior campeã da Liga Mundial, com nove títulos, a seleção brasileira almeja uma histórica décima conquista neste ano, quando também espera encerrar um jejum de taças da competição que dura desde 2010, sendo que de lá para cá amargou vice-campeonatos em 2011, 2013, 2014 e 2016.