Bovespa abre em alta com exterior e Vale

A Bovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 28, em meio à recuperação dos mercados acionários internacionais e diante da melhora das cotações das commodities. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,28%, aos 61.850,20 pontos, em sintonia com a sinalização positiva para as bolsas em Wall Street no período da manhã.

Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, que avançam 2,22% (ON) e 1,95% (PNA), beneficias novamente pela valorização do minério de ferro no mercado à vista chinês.

O insumo fechou em alta de 4,41% no porto de Qingdao nesta quarta, a US$ 62,33 a tonelada

A expectativa do mercado agora é pela sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que deve votar nesta quarta o parecer sobre a reforma trabalhista.