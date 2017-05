Bovespa abre em alta à espera de Wall Street e com dados de emprego nos EUA

A Bovespa abriu em leve alta nesta sexta-feira, 5, à espera do início dos negócios em Wall Street para definir uma direção mais clara. Às 10h28, o Ibovespa subia 0,15%, aos 64.903,27 pontos, enquanto os índices futuros das bolsas de Nova York avançam moderadamente, com os investidores digerindo os dados mistos do relatório de emprego dos EUA (payroll), conhecidos no período da manhã.

Conforme o Departamento do Trabalho, a economia norte-americana criou 211 mil vagas em abril, bem acima do esperado de +188 mil. No entanto, o salário subiu 0,27%, abaixo da previsão de 0,30%. Além disso, o dado dede março foi revisado para baixo, de 98 mil para 79 mil.