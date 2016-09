Bouchard cai nas oitavas de final e decepciona torcida em Quebec

Principal favorita e esperança da torcida local, a canadense Eugenie Bouchard decepcionou os compatriotas nesta quinta-feira ao ser eliminada logo nas oitavas de final – equivalente à segunda rodada – no Torneio de Quebec, no Canadá.

Ex-Top 5 do ranking, a tenista local foi surpreendida pela russa Alla Kudryavtseva. Atual 162ª do mundo, ela derrotou Bouchard por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A tenista da Rússia precisou de apenas 1h02min para derrubar eliminar a 48ª colocada da lista da WTA. Nas oitavas de final, Alla Kudryavtseva vai enfrentar a norte-americana Lauren Davis.

Finalista em Wimbledon em 2014, Bouchard tenta se reabilitar em uma temporada de muita irregularidade e raros bons momentos. A canadense não passa das oitavas de final desde fevereiro, quando foi finalista do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Neste ano, ela também foi finalista em Hobart, na Austrália, em janeiro.

Em outra partida em Quebec nesta quinta, a checa Barbora Stefkova foi eliminada do torneio após despachar a segunda cabeça de chave, a alemã Annika Beck. Ela foi batida pela belga Alison Van Uytvanck por 6/4 e 6/3.

Sua próxima adversária será a francesa Oceane Dodin, que avançou ao superar a americana Sachia Vickery por duplo 6/4. Em outro jogo do dia, a americana Jessica Pegula superou a local Françoise Abanda por 7/6 (7/2) e 7/5. Pegula vai enfrentar a checa Tereza Martincova, que saiu do qualifying.