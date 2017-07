Bottas celebra pole na Áustria, mas diz que poderia ter feito volta melhor

O finlandês Valtteri Bottas se demonstrou extremamente confiante para o GP da Áustria de Fórmula 1. Depois de superar o alemão Sebastian Vettel e o britânico Lewis Hamilton, garantindo neste sábado a pole position para a corrida de domingo, o piloto da Mercedes assegurou que poderia ter feito uma volta mais perfeita.

Ainda assim, ele elogiou o desempenho de seu carro e festejou a segunda pole na carreira. “Me sinto muito bem”, celebrou o finlandês. “O carro foi melhorando e melhorando, e o controle estava bom na volta final – não tão perfeito, mas foi o suficiente.”

Para garantir a pole, Bottas também contou com a sorte. Afinal, nos segundos finais, quando os pilotos se lançavam para as últimas voltas rápidas, o carro de Grosjean parou na pista e bandeira amarela foi acionada, impedindo que Vettel e Hamilton completassem uma última volta. Mas, para o finlandês, o resultado ocorreu mais devido ao seu bom momento do que ao acaso.

“Eu realmente estava aproveitando hoje (sábado). E, quando você está assim, o resultado normalmente é bom. O carro estava bom e estável para a classificação, era apenas uma questão de construir a confiança, algo que você realmente precisa nesta pista, com seus cantos de alta velocidade”, descreveu.

Bottas afirmou ainda que o resultado foi importante devido ao esforço coletivo da Mercedes. “Como um time, fizemos um grande trabalho em todo o final de semana para melhorar o carro. Me senti muito bem hoje”, completou.