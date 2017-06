Botafogo estraga estreia de Luxemburgo no Sport e se classifica na Copa do Brasil

A estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do Sport não foi do jeito que ele queria nesta quarta-feira. O time pernambucano não perdeu no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, mas o empate por 1 a 1 foi o suficiente para o Botafogo estragar a primeira experiência em campo do treinador em uma equipe do Nordeste e conseguir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, no estádio do Engenhão, no Rio, o clube alvinegro havia vencido de virada por 2 a 1.

As fortes chuvas que caíram no Recife durante o dia quase adiaram a partida marcada para 21h45. O gramado ficou completamente encharcado e os túneis dos vestiários para o campo ficaram alagados. Como parou de chover no meio da tarde, houve tempo para a drenagem funcionar e a água baixar completamente nas dependências do estádio da Ilha do Retiro.

O problema é que o mau tempo afugentou a torcida do jogo – apenas pouco mais de 10 mil pessoas foram ao estádio. Mas estes torcedores aplaudiram muito o novo técnico do Sport, que só teve um dia para preparar o time para a partida. O resultado disso foi a desorganização da equipe pernambucana, que permitiu ao Botafogo explorar os espaços dados pelos pernambucanos.

Logo no primeiro contra-ataque, aos 11 minutos, saiu o gol da equipe carioca. João Paulo fez a jogada pelo meio e deu um passe na área para Roger, que fintou o zagueiro Matheus Ferraz e tocou por cobertura na saída do goleiro Magrão. Em vantagem, o Botafogo teve outras boas oportunidades como um chute no travessão de Rodrigo Pimpão e um gol do mesmo atacante, pouco antes do intervalo, mal anulado pela arbitragem por impedimento.

No intervalo, Vanderlei Luxemburgo conversou com seus jogadores e o Sport voltou melhor. Começava a rondar com perigo a área do goleiro paraguaio Gatito Fernández quando o atacante Rogério, aos 12 minutos, deu uma de lutador de UFC e foi expulso direto por uma voadora no rosto de João Paulo.

Com um jogador a menos, a situação se complicou, mas o Sport não se entregou e foi para o ataque. Aos 22 minutos, após escanteio da direita, o zagueiro Durval cabeceou no canto direito de Gatito Fernández e empatou para os pernambucanos, que readquiriram a esperança de classificação. Era só mais um gol e a vaga seria decidida nos pênaltis. Só que, mesmo com muita luta, ele não veio e a classificação ficou para o Botafogo.

O clube do Rio agora aguarda sorteio, nesta segunda-feira, na sede da CBF, para conhecer seu próximo adversário. Eles podem ser: Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro ou Chapecoense, que se enfrentam nesta quinta-feira, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 1 BOTAFOGO

SPORT – Magrão; Fabrício (Marquinhos), Matheus Ferraz, Durval e Mena; Ronaldo (Thallyson), Rithely, Everton Felipe (Lenis) e Diego Souza; Rogério e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Emerson Santos, Igor Rabello, Joel Carli e Víctor Luís; Airton, Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), João Paulo (Matheus Fernandes) e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger (Guilherme). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Roger, aos 11 minutos do primeiro tempo; Durval, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego Souza, Lenis e Rithely (Sport); Rodrigo Pimpão, Igor Rabello, Roger e Emerson Santos (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Rogério (Sport).

ÁRBITRO – Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA – R$ 184.625,00.

PÚBLICO – 10.385 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).