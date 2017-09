Botafogo e Grêmio iniciam disputa na Libertadores

A Copa Sul-Americana e a Libertadores são as atrações da noite desta quarta-feira (13) no futebol brasileiro, com o jogo entre Botafogo e Grêmio como maior atração: será a primeira partida do mata-mata entre cariocas e gaúchos, que vão jogar no Engenhão, no Rio, a partir das 21h45, e farão a partida de volta no próximo dia 20, no mesmo horário, em Porto Alegre.

Na última partida entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro (20ª rodada), também no Engenhão, no dia 13 de agosto, o Botafogo venceu por 1×0, quebrando uma invencibilidade de nove jogos do Grêmio. O gol foi marcado por Leandrinho, e o goleiro Gatito Fernandes defendeu um pênalti, cobrado por Marcelo Oliveira. Mas na estreia das equipes no campeonato, no dia 14 de maio, em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2×0, gols de Ramiro.

Os outros jogos das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, são os seguintes: San Lorenzo (ARG) x Lanús (ARG), Barcelona (EQU) x Santos e Jorge Wilstermann (BOL) x River Plate (ARG). As partidas de volta serão disputadas nos dias 20 e 21 deste mês.

Pela Copa Sul-Americana, os jogos desta quarta-feira, pela 1ª rodada das oitavas de final, são estes: Sport Recife x Ponte Preta, Chapecoense x Flamengo e Corinthians x Racing Club (ARG). Nesta quinta-feira (14), jogam Fluminense e LDU (EQU). Os jogos de volta serão disputados nos dias 20 e 21 próximos.

Nessa terça-feira (12), foi realizada a 1ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e os resultados foram os seguintes: Roma 0x0 Atlético de Madri; Barcelona 3×0 Juventus; Bayern 3×0 Anderlecht; Benfica 1 x 0 CSKA; Celtic 0 x 5 PSG; Chelsea 6×0 Qarabag; Manchester United 3×0 Basel; Olimpíadas 2×3 Sporting.