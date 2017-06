Botafogo e Cruzeiro brigam pela contratação do corintiano Luciano

Luciano está fora dos planos do Corinthians, mas isso não significa que ele seja um jogador menosprezado no mercado brasileiro. Pelo contrário. Pelo menos dois grandes clubes do País estão de olho no jogador e prometem travar uma disputa pelo atacante, emprestado ao Leganés, da Espanha.

O clube espanhol tinha preferência de compra até a última quarta-feira, mas não aproveitou e a tendência é de que não fique com o atleta. Já Cruzeiro e Botafogo querem Luciano por empréstimo até o ano que vem e têm adotado posturas distintas para fecharem negócio.

Como o Corinthians já manifestou que não tem qualquer interesse em ficar com o jogador, o Cruzeiro negocia direto com o atleta. Já o Botafogo pretende conversar com o clube paulista antes de abrir negociações com os representantes do atacante, que em 27 jogos pelo Leganés, marcou quatro gols.

Além de Luciano, outro atacante nos planos do Cruzeiro é Sassá, que pertence exatamente ao Botafogo. O jogador, inclusive, chegou a ser cogitado no Corinthians, mas o nome não agradou ao técnico Fábio Carille.