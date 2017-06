Botafogo abre 2 a 0 no primeiro tempo, mas permite empate do Vitória no Barradão

O Botafogo teve um início de jogo espetacular, mas o segundo tempo contra o Vitória foi para esquecer. Nesta quarta-feira, em um dos jogos que abriu a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o clube do Rio não conseguiu mais do que o empate por 2 a 2, após abrir a vantagem de 2 a 0 no placar, no estádio Barradão, em Salvador. Com o resultado, o time baiano foi aos cinco pontos e agora está na 18.ª posição. Já o carioca foi aos nove, no meio da tabela de classificação.

O jogo começou morno, com os dois times se estudando. O Botafogo era mais agressivo, mas o Vitória avançou a linha defensiva e dificultou a criação de jogada na entrada da área. Foi justamente em uma falha dos mandantes que o clube carioca chegou ao primeiro gol. Após lançamento de Rodrigo Pimpão, Thallyson furou e a bola sobrou para Bruno Silva, que chutou forte de esquerda e marcou aos 29 minutos.

O gol assustou o Vitória, que ficou boa parte do primeiro tempo sem conseguir passar do meio de campo. O Botafogo aproveitou o momento para fazer mais um. Depois de cobrança de falta de João Paulo, Fernando Miguel espalmou para frente e Bruno Silva cabeceou para dentro da baliza aos 41 minutos.

A única oportunidade do time baiano na primeira etapa aconteceu aos 45 minutos. Thallyson subiu ao ataque e cruzou com precisão para o meio da área. Neílton chegou na bola antes do marcador, mas cabeceou por cima do travessão.

O Vitória voltou melhor para o segundo tempo e não demorou para diminuir o placar. Com quatro minutos, David fez o passe para dentro da área, Gabriel Xavier ganhou a dividida de Victor Luís e chutou no canto, sem chances de defesa para o goleiro paraguaio Gatito Fernández.

A pressão do time da casa continuou. Aos 16 minutos, Kanu arriscou um chute forte e a bola explodiu em Victor Luís. No rebote, David arriscou colocado e por muito pouco não enganou o goleiro botafoguense.

De tanto insistir, o clube baiano conseguiu empatar aos 30 minutos. Depois de jogada bem tramada pela esquerda, a bola sobrou para Kieza, dentro da área, e o camisa 9 provou que continua com o faro de gol apurado, finalizando com categoria no fundo das redes.

Os dois times voltam a campo neste domingo. O Vitória vai até o Recife para encarar o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, às 19 horas. O Botafogo enfrentará a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 16 horas. Os jogos serão válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 x 2 BOTAFOGO

VITÓRIA – Fernando Miguel; Patric, Fred, Kanu e Thallyson; Fillippe Souto, Uilian Correia (Yago) e Gabriel Xavier; David (André Lima), Neílton e Kieza (Cleiton Xavier). Técnico: Alexandre Gallo.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Bruno Silva (Dudu Cearense), Rodrigo Lindoso (Montillo), Matheus Fernandes (Gilson) e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Bruno Silva, aos 29 e aos 41 minutos do primeiro tempo; Gabriel Xavier, aos 4, e Kieza, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kanu (Vitória); Bruno Silva (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO – Gabriel Xavier (Vitória).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA – R$ 95.855,00.

PÚBLICO – 8.877 pagantes.

LOCAL – Estádio Barradão, em Salvador (BA).