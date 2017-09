Borussia Dortmund faz 5 a 0 no Colonia e retoma a liderança do Alemão

O Borussia Dortmund não tomou qualquer conhecimento do Colonia e, em casa, com extrema tranquilidade, massacrou por 5 a 0 neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Alemão. Destaque para Aubameyang e Maximilian Philipp, autor de dois gols cada. A partida ainda teve dois lances decisivos confirmados depois do auxílio do vídeo.

O excelente resultado devolveu ao Borussia Dortmund a liderança da competição. A equipe soma dez pontos, os mesmos do surpreendente Hannover, mas está na frente no saldo de gols. Já o Colônia não somou nenhum ponto e está em último.

Recém-contratado do Freiburg, o jovem atacante Maximilian Philipp, de 23 anos, pavimentou o caminho da goleada ao marcar de cabeça e abrir o placar logo aos dois minutos. E, aos 45, o zagueiro grego Sokratis Papastathopoulos fez o segundo após falha do goleiro, em lance que exigiu o auxílio do vídeo – o árbitro havia marcado inicialmente falta de ataque.

Em desvantagem de dois gols, o lanterna Colonia ruiu no segundo tempo. E Aubameyang, grande destaque do time mandante, aproveitou para liquidar o duelo em apenas dois minutos: aos 14 ele fez de pênalti, em lance que exigiu o auxílio do vídeo após a bola tocar na mão do zagueiro; e, aos 15, marcou o quarto ao aproveitar cruzamento rasteiro.

Maximilian Philipp, com sutil toque por cobertura, ainda marcou o quinto nove minutos depois. E, então, com a goleada e a liderança sacramentadas, o Borussia Dortmund ainda desperdiçou algumas oportunidades, mas segurou o ritmo até o fim e demonstrou que não está sentindo a falta de Dembélé, atacante que foi negociado ao Barcelona no início da temporada.