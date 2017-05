Bombardier reduz prejuízo para US$ 31 milhões no 1º trimestre de 2017

A fabricante de aeronaves Bombardier anunciou hoje um prejuízo líquido de US$ 31 milhões no primeiro trimestre do ano, se recuperando parcialmente dos US$ 138 milhões de prejuízo registrados no mesmo período do ano passado.

As receitas somaram US$ 3,6 bilhões, queda de 9% em relação aos US$ 3,914 bilhões registrados em igual período de 2016. Já os lucros antes de juros e impostos (Ebit) e itens especiais chegaram a US$ 128 milhões, uma alta na comparação aos US$ 104 milhões registrados no trimestre anterior.(Marcelo Osakabe)