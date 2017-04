Bom resultado no Brasil aumenta lucro do Santander em 14% no 1º trimestre

O Santander, maior banco espanhol, registrou um aumento do lucro líquido de 14,3% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2016, a 1,867 bilhão de euros, graças a uma taxa de câmbio favorável no Brasil.

O resultado supera as expectativas dos analistas da agência Factset, que previam um lucro de € 1,75 bilhão no período.

Sem o impacto das taxas de câmbio, o aumento teria sido de 10%, explica o banco em um comunicado.

No Brasil, o lucro do Santander registrou alta de 77% (38% sem os efeitos cambiais), a 634 milhões de euros, “em parte pela valorização do real, mas também graças a uma boa evolução dos negócios”.

O lucro líquido no Brasil superou o registrado no Reino Unido (416 milhões), um mercado importante para o Santander antes do Brexit.

No Reino Unido, o lucro líquido caiu 8% pela desvalorização da libra (3% sem os efeitos do câmbio). Além disso, o banco foi obrigado a reservar 32 milhões de libras (37,5 milhões de euros) em previsão a reclamações por seguros de proteção de pagamentos.

O banco espanhol, que ganhou 1,5 milhão de clientes em relação ao primeiro trimestre de 2016, destaca os bons resultados na América Latina.

Na Espanha, terceiro maior mercado do Santander, o lucro líquido aumentou 18%, a € 362 milhões.

De modo paralelo, a proporção de capital de nível 1 ordinário (CET1), um indicador da solidez financeira do banco, aumentou 0,11% no primeiro trimestre, a 10,66%, contra 10,55% em dezembro.

O percentual de créditos duvidosos (com risco de falta de pagamento) registrou queda: 3,74% do total, contra 3,93% em dezembro.

O Santander, maior banco espanhol por capitalização na Bolsa, disputa com o francês BNP Paribas a liderança na zona do euro e tem quase 190.000 funcionários em 10 países.