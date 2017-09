Bolsas fecham sem direção única em NY; Dow Jones renova máxima histórica

Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 14, com o índice Dow Jones apoiado pelo setor de defesa, que subiu em meio a tensões geopolíticas envolvendo os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,20%, aos 22.203,48 pontos; o S&P 500 recuou 0,11%, aos 2.495,62 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,48%, aos 6.429,08 pontos.

Flutuando entre pequenos ganhos e perdas durante a maior parte do dia, após duas sessões marcadas por recordes de fechamento, as ações deram margem a um movimento de realização de lucros, principalmente em papéis de tecnologia e de instituições financeiras. A Apple caiu 0,86%, o Facebook cedeu 1,21%, o J.P.Morgan recuou 0,20% e o Wells Fargo perdeu 0,33%.

As tensões entre EUA e Coreia do Norte voltaram ao radar, após Pyongyang dizer que irá “afundar” o Japão e transformar os EUA em “cinzas e escuridão”. Nesta tarde, a rede de TV Fox News informou que funcionários de defesa americanos comentaram que o regime de Kim Jong-un prepara um novo lançamento de mísseis. Com a geopolítica de pano de fundo, papéis de defesa tiveram alta: a Boeing subiu 1,36%, a Raytheon avançou 0,47% e a Lockheed Martin ganhou 0,38%

“O mercado continua nas máximas históricas, mas há uma infinidade de desculpas para vender”, disse o gerente de portfólio da Manulife Asset Management, Michael Scanlon. “Até chegar a próxima temporada de balanços, os mercados podem realizar lucros.” Fonte: Dow Jones Newswires