Bolsas europeias sobem com alívio no setor de tecnologia dos EUA

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta no pregão desta terça-feira, 13, beneficiadas por uma interrupção na liquidação do setor de tecnologia dos Estados Unidos, que se estendia desde sexta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,55%, aos 388,75 pontos, tendo como único destaque negativo o setor de telecomunicações. Ontem, o Stoxx registrou queda de 0,93% a maior em um dia desde 17 maio.

“Como tivemos apenas uma única aposta este ano, a virada repentina (das ações de tecnologia) pegou de surpresa não apenas os retardatários. No entanto, isso também não significa o fim de um dos melhores ralis dos últimos anos”, afirmou Chris Beauchamp, analista-chefe do IG.

Investidores europeus também correram para se posicionar antes da decisão de política monetária do Fed, que será anunciada amanhã. É amplamente esperado que a instituição conduza um novo aperto monetário, o que joga o foco para as projeções atualizadas e também os comentários da presidente Janet Yellen.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,59%, aos 12.764,98 pontos, beneficiado pelo desempenho da Lufthansa, que subiu 3,0% após anunciar números melhores de tráfego em maio. Em Paris, o CAC-40 subiu 0,40%, aos 5.261,74 pontos, com destaque para a Publicis Groupe, que se valorizou 2,68% após o UBS elevar sua recomendação de compra para os papéis.

Em Londres, o índice FTSE-100 destoou em fechou em queda de 0,15%, aos 7.500,44 pontos, pressionado por dados mostrando uma inflação maior no país, o que valorizou a libra. Ações de empresas como a Merlin Entertainments (-2,68%), que dependem da demanda estrangeira, tiveram o pior desempenho do dia.

Em Milão, o FTSE-Mib encerrou com ganho de 0,85%, aos 21.088,78 pontos. Em Madri, o Ibex-35 subiu aos 10.882,10 pontos, valorização de 0,37%. Em Lisboa, o PSI-20 avançou 0,87%, aos 5.303,85 pontos.(Com informações da Dow Jones Newswires)