Bolsas europeias abrem em leve alta

As principais bolsas europeias, excetuando-se a de Madri, abriram em leve alta nesta quinta-feira, atentas às eleições legislativas do Reino Unido e à reunião do Banco Central Europeu.

O FTSE-100 de Londres registrava uma subida de 0,09%, o Dax de Frankfurt de 0,13% e o CAC-40 de Paris de 0,02%.

O Ibex-35 de Madri abriu em baixa de 0,24%.