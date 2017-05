Bolsas de Tóquio e Austrália fecham em alta antes de eventos importantes

Os mercados acionários no Japão e na Austrália encerraram a segunda-feira em alta, com a maioria das bolsas na região fechadas devido ao feriado do Dia do Trabalhador. Os investidores se preparam para uma semana recheada de eventos importantes, entre eles, a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) e na Austrália, segundo turno das eleição presidencial na França e o relatório de emprego nos EUA, conhecido como payroll.

No Japão, os ganhos foram impulsionados por empresas de eletrônicos, com destaque para a Tokyo Electron (+13,34%) e Fujitsu (8,36%). No entanto, a alta do índice foi limitada, uma vez que o mercado continua cauteloso antes do segundo turno da eleição presidencial a França, que acontece no próximo domingo (7/5), cujo resultado dará vitória ao centrista Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, candidata de extrema-direita e contra a permanência de seu país na zona do euro, fator que tem deixado os investidores cautelosos.

Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,60%, a 19.310,52 pontos.

Outros destaques semanais que influenciaram o humor do mercado são dois eventos importantes nos EUA: na quarta-feira, o Fed anuncia decisão de juros e, embora não seja esperado um aperto monetário nesta reunião, os investidores buscam pistas em torno do ritmo de altas de juros que o país deverá ter neste ano e nos próximos. Além disso, na sexta-feira (5/5), serão divulgados dados do mercado de trabalho norte-americano, que mostrarão a saúde da economia no país, após indicadores mistos divulgados recentemente.

Na Austrália, o banco central, que anuncia decisão de juros na terça-feira (2/5), também não deverá mudar sua principal taxa em meio a preocupações com a inflação, mas as diretrizes para os próximos movimentos também são aguardadas.

Por fim, a queda do petróleo pesou tanto nos mercados no Japão, com ações em baixa superior a 1% da Energy Beach, assim como na Austrália.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu pela sétima sessão consecutiva, com alta de 0,60% no S&P/ASX 200, que fechou a 5.956,40 pontos.