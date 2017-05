Bolsas de NY fecham sem direção única, influenciadas por balanços e Fed

Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 3, influenciados por resultados corporativos trimestrais e pela reunião de maio do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), cuja decisão foi divulgada durante a tarde.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,04%, aos 20.957,90 pontos; o S&P 500 recuou 0,13%, a 2.388,13 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,37%, a 6.072,55 pontos.

A decisão do Fed de manter inalteradas as taxas de juros dos Estados Unidos na faixa entre 0,75% e 1,00% já era esperada pelo mercado. No entanto, para analistas, o Fed deixou a porta aberta para uma nova elevação nos juros na reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), ao dizer, no comunicado, que o crescimento lento no início deste ano é “provavelmente transitório”.

“Isso mostra que o Fed está descartando os recentes dados fracos e que não alterou nenhum de seus planos”, disse Brian Jacobson, estrategista-chefe do Wells Fargo Funds Management. “E se o Fed está confiante sobre as perspectivas econômicas, por que não deveríamos estar?”

Após a decisão, ações de bancos abandonaram as perdas do início do pregão e passaram a subir. O Goldman Sachs subiu 0,53%; o Morgan Stanley ganhou 0,30%; o Citigroup teve alta de 0,89% e o JPMorgan avançou 0,58%.

Resultados corporativos continuaram a influenciar os mercados acionários. Ontem, a Apple divulgou lucro trimestral acima do esperado, mas receita aquém das expectativas. Além disso, a gigante do setor de tecnologia mostrou que perdeu fôlego na venda do iPhone. Com isso, a ação da Apple fechou em baixa de 0,31%. Fonte: Dow Jones Newswires.