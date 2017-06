Bolsas de NY fecham sem direção definida com nova queda do petróle

As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam sem direção definida nesta quarta-feira, 21, com os índices sendo pressionados principalmente por um novo declínio dos preços do petróleo, após dados apontarem para um aumento da produção da commodity no país. O Nasdaq, no entanto, encerrou no terreno positivo, ajudado pelos ganhos de gigantes da tecnologia.

O Dow Jones fechou em queda de 0,27%, para 21.410,03 pontos; o S&P 500 caiu 0,06%, para 2.435,61 pontos; e o Nasdaq avançou 0,74%, para 6.233,95 pontos.

Mais cedo, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA informou que as estoques de petróleo dos EUA tiveram queda de 2,451 milhões de barris na última semana, para 509,095 milhões de barris. Mas os estoques de destilado subiram 1,079 milhão de barris, para 152,495 milhões de barris.

Além disso, a produção de petróleo dos EUA subiu para 9,350 milhões de barris por dia na semana anterior, de 9,330 milhões de barris, fazendo com que os contratos de petróleo recuassem mais de 2% em ambos os lados do Atlântico.

Como resultado, o setor de energia em Wall Street verificou as piores perdas do dia. No terreno negativo, estão petroleiras como ExxonMobil (-1,06%), Chevron (-1,87%) e ConocoPhilips (-1,90%).

Já o setor de tecnologia ganhou impulso ao passo em que gigantes do ramo viram seus papéis avançarem. No terreno positivo estão Amazon (0,97%), Google (0,93%), Facebook (1,09%) e Apple (0,59%). (Com informações da Dow Jones Newswires)