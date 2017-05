Bolsas de NY fecham em alta, influenciadas por ações de bancos e de energia

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta sexta-feira, 19, influenciados, principalmente, por ações de companhias ligadas aos setores financeiro e de energia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,69%, aos 20.804,84 pontos; o S&P 500 avançou 0,68%, para 2.381,73 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,47%, aos 6.083,70 pontos. Na semana, no entanto, os três índices recuaram, marcando perdas de 0,44%; 0,38% e 0,61%, respectivamente.

Após registrarem a queda mais acentuada em um dia desde setembro, as bolsas subiram no pregão da quinta-feira e mantiveram o movimento de alta nesta sexta-feira, com os investidores avaliando que o pior momento do risco político que afetou a Casa Branca nesta semana passou.

Entre os bancos, o JPMorgan avançou 0,98%, o Citigroup subiu 1,70% e o Morgan Stanley teve alta de 1,19%. Já no setor de energia, a Chevron ganhou 1,28% e a ExxonMobil teve 0,22% de expansão. O setor foi impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo, que voltaram a subir nesta sexta-feira diante de uma expectativa com a manutenção de cortes na oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

“Nós pensamos que há menos possibilidade do estímulo fiscal de Trump ser entregue ou que provavelmente será mais modesto”, disse Mitul Patel, chefe de taxas de juros da Henderson Global Investors. Fonte: Dow Jones Newswires.