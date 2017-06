Bolsas da Europa operam em alta, com setores automotivo e de energia em destaque

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, com destaque para papéis do setor automotivo e também de companhias de energia. Números positivos de vendas de automóveis no continente contribuem para a alta, bem como o avanço do petróleo até o momento no pregão.

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis informou hoje que os novos registros de automóveis, que refletem de perto as vendas de carros, subiram para 1,39 milhão na União Europeia em maio, de 1,29 milhão em igual mês de 2016, com avanço mais forte em Alemanha e Espanha. Entre as ações do setor, há pouco o papel da Volkswagen subia 0,15% em Frankfurt e o da Fiat avançava 1,22% em Milão.

A alta do petróleo nesta manhã ajuda a apoiar o setor de energia. Embora a commodity continue em nível baixo e em meio ao quadro atual de excesso de oferta, pelo menos por ora os contratos operam com sinal positivo. Em Londres, a petroleira BP opera em alta de 1,26%

No setor corporativo, o papel da Nestlé era destaque e subia 2,41% na Bolsa de Zurique, após a companhia informar que pode vender operações nos Estados Unidos, algo que foi bem visto pelos analistas. A corretora Baader Helvea avaliou que o novo comando da empresa dá sinais de que se preocupa mais com o sentimento dos investidores do que no passado.

Investidores avaliavam também a notícia de que os ministros das Finanças europeus fecharam um acordo para liberar mais fundos para a Grécia. A notícia fortalecia o euro, nesta manhã – o ING avaliou o fato como “bem-vindo”.

Na França, a expectativa está por conta do segundo turno das eleições parlamentares da França, no domingo. O presidente Emmanuel Macron aparece bem posicionado para conseguir um resultado forte, o que pode ajudá-lo a avançar com sua agenda de reformas com a intenção de dinamizar a economia do país.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres operava em alta de 0,69%, Frankfurt subia 0,31% e Paris tinha alta de 0,64%. Milão ganhava 0,29%, Madri avançava 0,26% e Lisboa avançava 0,18%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,1173 e a libra avançava a US$ 1,2765.