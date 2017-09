Bolsas da Europa fecham sem direção única, com decisão do Fed no radar

Os mercados acionários europeus fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 20, com as principais praças próximas da estabilidade, com os investidores aguardando pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice pan-europeu Stoxx-600 fechou em queda de 0,11% (-0,41 ponto), aos 381,71 pontos.

Uma elevação nas taxas de juros dos Estados Unidos não é esperada na decisão do Fed desta quarta-feira, embora o banco central deva indicar quando se dará o início do enxugamento de seu balanço patrimonial, de US$ 4,5 trilhões. Os investidores também esperam sinalizações do Federal Reserve sobre o ritmo de aperto monetário que será empregado.

Na agenda de indicadores, a agência de estatísticas da Alemanha, a Destatis, informou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) do país subiu 0,2% em agosto na comparação com o mês anterior, registrando alta de 2,6% na comparação anual. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 0,06%, aos 12.589,17 pontos.

Parte dos ganhos se deveu à alta de 0,80% da Deutsche Telekom, que teve sua recomendação de compra elevada pela Kepler Cheuvreux. Bancos não apresentaram direção única, com o Deutsche Bank caindo 1,67% e o Commerzbank avançando 2,41%.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,05%, aos 7.271,95 pontos. Ações de exportadoras foram pressionadas na praça londrina devido à alta da libra, que reagiu a uma maior possibilidade de aperto monetário pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

O avanço da libra ocorreu devido ao Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido mostrar que as vendas no varejo britânico subiram 1% em agosto na comparação anual, com avanço de 2,4% na comparação anual. O resultado foi bastante superior ao previsto pelos analistas, que indicava ganho mensal de 0,3% em agosto.

O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 0,08%, aos 5.241,66 pontos. A alta de 1,10% da Total ajudou o índice a se manter em território positivo, enquanto instituições financeiras penderam para baixo – casos do Société Générale (-0,40%) e do BNP Paribas (-0,18%).

Em Madri, o índice Ibex-35 apresentou queda maior que a de outras praças, de 0,83%, fechando em 10.292,10 pontos. O resultado negativo foi registrado após notícias de que a polícia espanhola prendeu diversas pessoas que estariam envolvidas no plebiscito de independência da Catalunha, marcado para 1º de outubro. Com isso, bancos catalães influenciaram os resultados para baixo: o Banco de Sabadell cedeu 3,78% e o CaixaBank perdeu 1,91%.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE-Mib fechou em baixa de 0,31%, aos 22.355,58 pontos. Já o índice PSI-30, da Bolsa de Lisboa, perdeu 0,13%, aos 5.296,17 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)