Bolsas da Europa fecham em alta com acordo da Grécia e setor automotivo

Os principais índices acionários europeus encerraram em alta nesta sexta-feira, 16, beneficiados pela notícia de que a Grécia e os credores europeus entraram em acordo para a liberação de uma nova parcela do socorro financeiro e também por dados positivos do setor automotivo na região, que ajudaram os papéis das montadoras locais.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em alta de 0,66%, aos 388,60 pontos. Na semana, no entanto, houve perda acumulada de 0,46%.

A Grécia e seus credores anunciaram na quinta-feira, 15, um acordo em reunião do Eurogrupo, que libera 8,5 bilhões de euros e adiam a decisão final sobre o alívio da dívida do país até agosto do próximo ano. Embora a decisão apenas postergue a resolução do impasse grego, ela foi suficiente para levantar os ânimos de investidores em toda a região.

Outro fator de suporte foram as vendas de automóveis na zona do euro, que cresceram 6,7% em maio na comparação anual. O dado beneficiou papéis como os da Peugeot (+2,07%).

Em Londres, o índice FTSE-100 encerrou em alta de 0,60%, aos 7.463,54 pontos. O otimismo geral foi ponderado pela compra da Whole Foods pela Amazon nos Estados Unidos, que repercutiu negativamente nas ações de varejistas e redes de supermercados tanto nos EUA como na Europa. Os papéis da Tesco tiveram desvalorização de 4,92%, ao passo que J Sainsbury caíram 3,85%. Na semana, a bolsa londrina teve perda acumulada de 0,85%.

“A compra da Whole Foods pela Amazon marca a entrada de um novo e grande player no setor de supermercados”, afirmou Jasper Lawler, analista sênior da London Capital Group.

Em Paris, o CAC-40 fechou com ganho de 0,89%, aos 5.263,31 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,48%, aos 12.752,73 pontos; Na semana, as praças tiveram perdas de, respectivamente, 0,69% e 0,49%.

O índice FTSE-Mib da bolsa de Milão subiu 0,45%, aos 20.940,73 pontos. O Ibex-35 da bolsa de Madri avançou 0,56%, aos 10.759,40 pontos. O PSI-20 de Lisboa teve ganho de 0,23%, aos 5.273,98 pontos. Na semana, os três tiveram perdas de, respectivamente, 0,86%, 1,99% e 0,47%. (Com informações da Dow Jones Newswires)