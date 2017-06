Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Xangai em queda, mas alta em Taiwan

As bolsas asiáticas fecharam sem sinal único, nesta quinta-feira. Na China, a Bolsa de Xangai operou em alta boa parte do dia, mas perdeu fôlego e reverteu o sinal no fim do pregão, com novos temores sobre o setor financeiro, o que também provocou um fechamento negativo em Hong Kong.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,28%, em 3.147,45 pontos, e a Bolsa de Shenzhen, onde estão listadas ações de companhias menores e em geral que atraem posições mais especulativas, recuou 1,30%, em 1.948,34 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,08%, para 25.674,53 pontos. Neste caso, a fraqueza dos mercados chineses no fim do pregão também influiu. As bolsas chinesas foram afetadas pela cautela com o setor financeiro na hora final de negócios, o que interrompeu o sentimento positivo gerado pela inclusão de ações do país no índice MSCI, anunciada mais cedo nesta semana. O índice Hang Seng perdeu 180 pontos em pouco mais de uma hora.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em queda de 0,14%, em 20.110,51 pontos. A valorização do iene durante o dia influiu, já que isso pressiona ações de exportadoras do Japão.

Na Bolsa de Taiwan, por outro lado, o índice Taiex fechou em alta de 0,5%, em 10.399,06 pontos. Com isso, o Taiex obteve nova máxima no fechamento em 27 anos, com ganhos pela sexta sessão consecutiva. O índice é bastante influenciado pelo setor de tecnologia.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,54%, a 2.370,37 pontos, em dia de ganhos para as ações da Samsung. Por outro lado, nas Filipinas o índice PSEi caiu 0,36%, a 7.858,34 pontos, na Bolsa de Manila.

Na Oceania, na Bolsa da Austrália o índice S&P/ASX 200 fechou com ganho de 0,7%, a 5.706,00 pontos, revertendo em parte o recuo da quarta-feira. Hoje, papéis de bancos se recuperaram. Além disso, ações de mineradoras tiveram sessão positiva.